600 км пішки територією РФ та атака на аеродром: що відомо про неймовірну операцію ГУР

Група знищила бомбардувальник ТУ-22М3 і вивела з ладу ще два

У серпні 2023 року у Росії за сотні кілометрів від українського кордону вибухнув важливий аеродром у Сольцях, та у соцмережах з'явилися фото й інформація про загоряння трьох літаків Ту-22М3. Останні є стратегічними бомбардувальниками, які тероризують українські міста ночами під час ракетних атак. Лише за пів року українська розвідка розсекретила деталі цієї операції ГУР. З'ясувалося, що це була українська диверсійна група із розвідників, які запустили БПЛА по аеропорту вже з території самої Росії. "Телеграф" розповідає про це детальніше:

600 км пішки і загибель командира

Військовий аеродром Сольці розташований у Новгородській області на півночі Росії. З нього росіяни запускали у повітря бомбардувальники для обстрілів українських міст. І завданням ГУР було зупинити кількість авіаударів, саме тому у тил противника відправилася розвідувальна група.

Відстань до Сольців від Києва

Відстань до Сольців від Києва складає понад 1270 км. Навігатор радить слідувати туди через територію Білорусі, бо це найкоротший маршрут (як насправді відбувалося це переміщення ГУР найближчим часом навряд чи розповість), а також пару довших альтернатив через територію Росії.

Що відомо, то це те, що частину відстані до аеродрому українці йшли пішки — це 600 км, розповіли у розвідці. Групою командував полковник Олег Бабій. Пробравшись у глибокий тил противника, розвідники виконали завдання і знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу.

Але завдання виконали ціною втрат. Повертаючись в Україну, 30 серпня група полковника Олега Бабія потрапила в засідку та вступила в нерівний бій з росіянами. У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український полковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

Дим в районі аеродрому

Перші згадки про пожежу у Сольцях почали з'являтися у соцмережах та Telegram-каналах 19 серпня. Цього ж дня Міноборони РФ підтвердило дані про атаку, уточнивши що це "БПЛА коптерного типу" та сказали про пошкодження лише одного літака. Проте з часом фото зі справжнім масштабом атаки було важко приховати. РосЗМІ почали писати, що всього було вражено два літаки. Один постраждав менше, інший згорів повністю.

20 серпня міф про один пошкоджений літак стало важче підтримувати. Ту-22М3 повністю згорів

21 серпня про свою причетність до атаки заявило ГУР Міноборони. У розвідці розповіли, що атакували два військових аеродроми та бавовна на "Шайковці" це також справа їхніх рук. Там розкрили перші подробиці: мовляв, уранці 19 серпня агенти, що співпрацюють з українською військовою розвідкою, атакували безпілотниками військовий аеродром у Сольцях Новгородської області РФ. Було знищено бомбардувальник Ту-22 М3, ще два літаки отримали пошкодження. А вранці 21 серпня в Калузькій області на аеродромі "Шайковка" внаслідок атаки дронів, керованих диверсантами ГУР, пошкодження отримали ще два бомбардувальники. Головне, що Ту-22 М3 в країні-агресорі вже не виробляють, заявили у розвідці.

Цього ж дня на супутникових знімках аеропорту було видно спочатку цілий Ту-22М3, а далі обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один із літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один із літаків

За чотири дні, 23 серпня, стало відомо з інтерв'ю Кирила Буданова, що операція дозволила суттєво скоротити ймовірність ударів ракетами Х-22 по території нашої країни. За його словами, що під час проведення операцій на російських військових аеродромах Сольці та Шайковка були повністю знищені два літаки. Ще два – пошкоджені.

"Якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – зауважив Буданов.

Що відомо про Ту-22М3

Для українців Ту-22М3 набули репутації одних із найбільш надокучливих, бо за злетами з російських аеродромів слідувало оголошення повітряної тривоги в багатьох регіонах. Деякі з цих атак закінчувалися трагічно. ТУ-22 — це старий і небезпечний надзвуковий літак-бомбардувальник, що запускає крилаті ракети Х-22, перехоплення яких складне. Він створювався для ядерної війни, щоб вражати американські авіаносці з відстані не менше 600 км.Також літак може нести до 12 тонн бомб вільного падіння, може одночасно застосовувати крилаті ракети та бомби.

Після розпаду СРСР Україна мала 60 бомбардувальників Ту-22М3. Однак до 2003 року 19 із них передали Росії, чотири зараз у музеях, а решту утилізували. На сьогодні тільки Росія експлуатує ці літаки.

Полковник Олег Бабій

У розвідці повідомили, що полковник Олег Бабій був розвідником, який з перших днів широкомасштабного вторгнення організовував і проводив спецоперації на тимчасово окупованих територіях й на території противника, які змінили хід цієї війни. На рахунку – 9 успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору в окупації та тилу противника. Він виявив до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневих уражень.

У загиблого командира лишилося двоє дітей

"Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазначали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тілом", — зазначили у розвідці.

За героїчний подвиг Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордена "Золота зірка". Посмертно. У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік, а син готувався вперше йти до школи.

У вересні президент нагородив Бабія званням Героя України посмертно

А 24 січня у Львові на честь розвідника відкрили меморіальну дошку у школі №49, де він навчався. На церемонії були присутні батько та син розвідника. Відповідні світлини оприлюднив мер Львова Андрій Садовий.

Раніше "Телеграф" писав, що у Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, усі 63 особи, які перебували на борту, загинули.