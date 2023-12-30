Про точність не йдеться: російські стратегічні бомбардувальники показали зсередини

Подібні бомбардувальники не повинні застосовуватись для завдання високоточних ударів.

Російські окупанти неодноразово застосовували ракети Х-22, які встигли наробити багато негараздів в Україні. Наприклад, такі разом із іншими застосовувалися під час обстрілу Харкова 29 грудня.

Журналіст BBC Дмитро Власов у своєму Facebook оприлюднив кілька фотографій того, як виглядають російські бомбардувальники зсередини, а також пояснив, чому їхні ракети не призначені для завдання точних ударів.

Зокрема він зазначив, що йому вдалося поговорити з пілотом Олександром Захаровим, який 22 роки літав на Ту-22М3.

"Цю ракету (Х-22, — ред.) спочатку створювали для застосування з ядерним зарядом по площі. А по точковим цілям їх запускати нереально", — сказав Захаров.

При цьому він підкреслив, що якби штурман російського літака був порядною людиною, то міг би скинути її десь у поле. У літаку навіть передбачено спеціальний механізм скидання на випадок, якщо ракета вийшла з ладу.

Водночас він підкреслив, що штурман бачить на радарі місто розміром з куряче яйце і має навести на нього хрестик-ціль, тому він точно знає, куди полетить ракета, як і розуміє, що ні про яку точність не може йтися.

Спочатку ці ракети створювалися для ударів по авіаносним угрупованням або іншим великим об’єктам, які застосування по житлових містах неодмінно обернеться великою кількістю загиблих, оскільки неможливо напевно сказати, куди вони впадуть.

Місце штурмана на Ту-22, видно карту та радар

Кнопки запуску ракет Х-22

Місце штурмана у Ту-160

У кабіні Ту-95

Як повідомлялося раніше, 29 грудня росіяни завдали масового ракетного удару по Україні. Окупанти використовували "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА та ракети Х-22. У ЗСУ кажуть, що метою була вся Україна, а не якийсь конкретний об’єкт.