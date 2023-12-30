О точности речь не идет: российские стратегические бомбардировщики показали изнутри
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Подобные бомбардировщики не должны применяться для нанесения высокоточных ударов
Российские оккупанты неоднократно применяли ракеты Х-22, которые успели натворить много бед в Украине. Например, такие вместе с другими применялись во время обстрела Харькова 29 декабря.
Журналист BBC Дмитрий Власов в своем Facebook обнародовал несколько фотографий того, как выглядят российские бомбардировщики изнутри, а также объяснил, почему запускаемы ракеты не предназначены для нанесения точных ударов.
В частности, он отметил, что ему удалось поговорить с пилотом Александром Захаровым, который 22 года летал на Ту-22М3.
"Эту ракету (Х-22, — ред.) изначально создавали для применения с ядерным зарядом по площадной цели. А по точечным целям их запускать нереально", — сказал Захаров.
При этом он подчеркнул, что если бы штурман российского самолета был порядочным человеком, то он мог бы сбросить ее где-то в поле. В самолете даже предусмотрен специальный механизм сброса на случай если ракета вышла из строя.
Вместе с тем он подчеркнул, что штурман видит на радаре город размером с куриное яйцо и должен навести на него крестик-цель, поэтому он точно знает, что ракета упадет на объект с большим количеством мирного населения, как и понимает, что ни о какой точности речи идти не может.
Изначально эти ракеты создавались для ударов по авианосным группировкам или другим крупным объектам, а их применение по жилым городам непременно обернется большим количеством погибших, поскольку невозможно наверняка сказать, куда они упадут.
Как сообщалось ранее, 29 декабря россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине. Оккупанты использовали "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА и ракеты Х-22. В ВСУ говорят, что целью была вся Украина, а не какой-то конкретный объект.