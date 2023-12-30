О точности речь не идет: российские стратегические бомбардировщики показали изнутри

Подобные бомбардировщики не должны применяться для нанесения высокоточных ударов

Российские оккупанты неоднократно применяли ракеты Х-22, которые успели натворить много бед в Украине. Например, такие вместе с другими применялись во время обстрела Харькова 29 декабря.

Журналист BBC Дмитрий Власов в своем Facebook обнародовал несколько фотографий того, как выглядят российские бомбардировщики изнутри, а также объяснил, почему запускаемы ракеты не предназначены для нанесения точных ударов.

В частности, он отметил, что ему удалось поговорить с пилотом Александром Захаровым, который 22 года летал на Ту-22М3.

"Эту ракету (Х-22, — ред.) изначально создавали для применения с ядерным зарядом по площадной цели. А по точечным целям их запускать нереально", — сказал Захаров.

При этом он подчеркнул, что если бы штурман российского самолета был порядочным человеком, то он мог бы сбросить ее где-то в поле. В самолете даже предусмотрен специальный механизм сброса на случай если ракета вышла из строя.

Вместе с тем он подчеркнул, что штурман видит на радаре город размером с куриное яйцо и должен навести на него крестик-цель, поэтому он точно знает, что ракета упадет на объект с большим количеством мирного населения, как и понимает, что ни о какой точности речи идти не может.

Изначально эти ракеты создавались для ударов по авианосным группировкам или другим крупным объектам, а их применение по жилым городам непременно обернется большим количеством погибших, поскольку невозможно наверняка сказать, куда они упадут.

Место штурмана на Ту-22, видна карта и радар

Кнопки запуска ракет Х-22

Место штурмана в Ту-160

В кабине Ту-95

Как сообщалось ранее, 29 декабря россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине. Оккупанты использовали "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА и ракеты Х-22. В ВСУ говорят, что целью была вся Украина, а не какой-то конкретный объект.