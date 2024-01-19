Збитому А-50 знайшли заміну? Над Азовським морем з’явився російський літак

На заміну збитому А-50 окупанти вже використовують такий самий

Вранці 19 січня в акваторії Азовського моря знову було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, після того, як такий самий було збито раніше. Крім цього, ніч пройшла спокійно, але це не дає привід думати, що можна розслаблятися.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Він наголосив, що ніч, коли окупанти не атакують повітряними цілями Україну, — велика рідкість.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч у повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники насамперед які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч — одна з небагатьох, яка була без повідомлень…", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що тимчасове затишшя з боку ворога не говорить про те, що є час розслабитись. На заміну збитому А-50 окупанти вже взяли такий самий.

"Після трьох потужних атак ворога є певне затишшя, але це не означає, що треба якось розслаблятися.

Щойно карта (програма "Віраж-планшет" — ред.) була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю", — додав спікер.

Ігнат вважає, що це зовсім не дивно, адже РФ має такі літаки в запасі.

"Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50: прилетить інший. Немає нічого дивного, бо в Росії ще є такі літаки.

Тому є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники (оперативно-тактичного рівня), які стежать за лінією фронту", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 14 січня над Азовським морем було збито російські літаки А-50 та Іл-22. Цю інформацію підтвердив головком ЗСУ Валерій Залужний. Пізніше були встановлені імена членів екіпажу, які були ліквідовані разом із технікою.