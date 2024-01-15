Літак ДРЛВ А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М: як це працює на практиці

На двох літаках могли перебувати до 15-20 офіцерів крім екіпажів

Подвійний удар, завданий українською ППО російським окупантам, які втратили унікальні літаки А-50 та Іл-22М, може порушити координацію та управління військами ворога. Причина тому – тісна зв’язка даної техніки, яку зазвичай застосовують підвищення ефективності дій Збройних сил.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив "Телеграфу" важливість ураження цих повітряних суден.

"Втрата елементів проведення повітряної атаки та оборони суттєво впливає на рівень бойового управління та ефективності ведення бойових дій. А це у свою чергу помітно знизить і бойову ефективність засобів протиповітряної оборони ЗС РФ та її розвідки. Не забуваємо і про матеріальні втрати в 330 млн дол. на А-50, 30 млн дол. для Іл-22М і збитки в іміджі", — підкреслив військовий експерт.

Суть роботи літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 полягає у контролі повітряного, наземного та надводного простору. Дані про цю ситуацію оперативно передають на повітряний командний пункт Іл-22М.

Ключовим у цій зв’язці є літак А-50, здатний засікати цілі в залежності від їхнього типу на дальностях від 400 (установки ППО та балістичних ракет) до 800 км (пуск балістичної ракети). Все це відбувається завдяки величезній кількості обладнання для радіолокації на борту літака, головним з яких є трикоординатна радіолокаційна станція. Останню легко впізнати за тарілкоподібною конструкцією на борту А-50: це захисна капсула від зовнішнього середовища, всередині якої захований радар.

Саме ця РЛС, що піднімається літаком на максимальну висоту в 10 км, дозволяє радару "бачити" обстановку на сотні кілометрів. Отримувана таким чином інформація надходить в електронну систему літака, яка аналізує ситуацію та видає рекомендації. Після чого їх передають на повітряний командний пункт - Іл-22М.

За наявності такої кількості завдань, крім п’яти членів екіпажу, на А-50 мають бути до 10-12 операторів РЛС та центру управління. Серед них — командир розрахунку, три штурмани наведення (у т.ч. — старший), три оператори супроводу (в т.ч. — старший), а також бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку.

Оператори комплексу постійно відстежують ситуацію, знаходячись у спеціальних моніторів системи РЛС.

Так виглядає бойове місце розрахунку А-50 зсередини

При цьому на Іл-22М знаходиться ще більше засобів зв’язку, ніж на А-50, що необхідно для здійснення командування авіацією та силами ППО. Після отримання інформації з літака ДРЛО та її аналізу з борту повітряного командного пункту надходять команди на пости ППО, пункти управління авіацією та інші місця. Для цього на Іл-22М, крім п’яти членів екіпажу літака, знаходяться ще 5-7 офіцерів, які здійснюють бойове управління та координацію різних підрозділів.

Якщо А-50 засік запуск ракети, дані про це з аналізом її можливого курсу, швидкості та інших показників передають на повітряний командний пункт Іл-22М, звідки вони йдуть наземним силам. Наприклад, переходять до стану боєготовности стаціонарні ЗРК, піднімається авіація на перехоплення.

При цьому А-50 продовжує спостерігати політ балістичної ракети, її траєкторію та передавати дані про це на Іл-22М або засоби ППО. А завдяки потужному обладнанню, він може це робити одночасно для 50-60 цілей та наводити на ціль до 10-12 власних літаків.

Ці характеристики можна використовувати і для своєї ракетної атаки: сканувати повітряну обстановку, вишукувати комплекси ППО та цілі для 10-12 літаків, а потім відстежувати політ до 50-60 ракет. Вся ця інформація також надходить на борт Іл-22М.

З урахуванням даного фактора втрата пари А-50/Іл-22М, що найбільш ефективно діють саме вдвох, це помітний удар по окупантах.

А тим часом у мережі з’явилося фото пошкодженого, але все-таки повітряного командного пункту, що сів на базі Іл-22М.