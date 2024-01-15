Самолет ДРЛО А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М: как это работает на практике

На двух самолетах могли находиться до 15-20 офицеров не считая экипажей

Двойной удар, нанесенный украинской ПВО российским оккупантам, которые потеряли уникальные самолеты А-50 и Ил-22М, может нарушить координацию и управление войсками врага. Причина тому – тесная связка данной техники, которую обычно применяют для повышения эффективности действий Вооруженных сил.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил "Телеграфу" важность поражения этих воздушных судов.

"Потеря элементов проведения воздушной атаки и обороны существенно влияет на уровень боевого управления и эффективности ведения боевых действий. А это в свою очередь заметно снизит и боевую эффективность средств противовоздушной обороны ВС РФ и ее разведки. Не забываем и о материальных потерях в 330 млн долл. на А-50, 30 млн долл. для Ил-22М и урон в имидже", — подчеркнул военный эксперт.

Суть работы самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 заключается в контроле воздушного, наземного и надводного пространства. Данные же об этой ситуации оперативно передают на воздушный командный пункт Ил-22М.

Ключевым в этой связке является самолет А-50, способный засекать цели в зависимости от их типа на дальностях от 400 (установки ПВО и баллистических ракет) до 800 км (пуск баллистической ракеты). Все это происходит благодаря огромному количеству радиолокационного оборудования на борту самолета, главным из которых является трёхкоординатная радиолокационная станция. Последнюю легко опознать по тарелкообразной конструкции на борту А-50: это защитная капсула от внешней среды, внутри которой спрятан радар.

Именно данная РЛС, поднимаемая самолетом на максимальную высоту в 10 км, и позволяет радару "видеть" обстановку на сотни километров. Получаемая таким образом информация поступает в электронную систему самолета, которая анализирует ситуацию и выдает рекомендации. После чего их передают на воздушный командный пункт, тот самый Ил-22М.

При наличии такого количества задач, кроме пяти членов экипажа, на А-50 должны находиться до 10-12 операторов РЛС и центра управления. В их числе — командир расчета, три штурмана наведения (в т.ч. — старший), три оператора сопровождения (в т.ч. — старший), а также бортинженеры РТК, РЛС и средств связи.

Операторы комплекса постоянно отслеживают ситуацию, находясь у специальных мониторов системы РЛС.

Так выглядит боевое место расчета А-50 изнутри

При этом на Ил-22М находится еще больше средств связи, чем на А-50, что необходимо для осуществления командования авиацией и силами ПВО. После получения информации с самолета ДРЛО и ее анализа, с борта воздушного командного пункта поступают команды на посты ПВО, пункты управления авиацией и другие места. Для этих целей на Ил-22М, кроме пяти членов экипажа самолета, находятся еще 5-7 офицеров, осуществляющих боевое управление и координацию разных подразделений.

Если А-50 засек пуск ракеты, данные об этом с анализом ее возможного курса, скорости и прочих показателей передают на воздушный командный пункт Ил-22М, откуда они идут наземным силам. Например, приводятся в боеготовность стационарные ЗРК, поднимается авиация на перехват.

При этом А-50 продолжает наблюдать полет баллистической ракеты, ее траекторию и передавать данные об этом на Ил-22М или на средства ПВО. А благодаря мощному оборудованию, он может это делать одновременно для 50-60 целей и наводить на цель до 10-12 собственных самолетов.

Эти характеристики можно использовать и своей ракетной атаки: сканировать воздушную обстановку, выискивать комплексы ПВО и цели для 10-12 самолетов, а затем отслеживать полет до 50-60 ракет. Вся эта информация также поступает на борт Ил-22М.

С учетом данного фактора потеря пары А-50/Ил-22М, наиболее эффективно действующих именно вдвоем, это заметный удар по оккупантам.

А тем временем в сети появилось фото поврежденного, но все-таки севшего воздушного командного пункта на базе Ил-22М.