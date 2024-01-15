Глава Воздушных сил ВСУ высмеял потерю россиянами А-50 и Ил-22

В ВСУ предупредили, что "продолжение следует"

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22М. Он это сделал в ироничном стиле, подколов россиян и анонсировав им будущие проблемы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас Азовское море "чистое, как никогда. Готовимся к пляжному сезону на его побережье".

"Спасибо всем, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов. На палубе авианосца "москва" уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику "Вечного полета, братья". Продолжение следует…", — пишет он.

Напомним, что сбитые ВСУ российские самолеты — это очень жирные цели. А-50 — это летающий радар, позволяющей видеть сверху абсолютно все. Он наводит российскую авиацию и крылатые ракеты на цели. Подробнее о нем вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ил-22М — это целый командный пункт в воздухе. О нем мы тоже подробно рассказывали.

Ранее мы писали о том, сколько уникальных самолетов ДРЛО осталось у России и почему это плохо для оккупантов.