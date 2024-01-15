Глава Повітряних сил ЗСУ висміяв втрату росіянами А-50 та Іл-22

У ЗСУ попередили, що "далі буде"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22М. Він це зробив у іронічному стилі, підколовши росіян та анонсувавши їм майбутні проблеми.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що зараз Азовське море "чисте, як ніколи. Готуємось до пляжного сезону на його узбережжі".

"Дякую усім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів! На палубі 🛥 авіаносця "москва" вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику "Вечного полета, братья". Далі буде…", — пише він.

Нагадаємо, що збиті ЗСУ російські літаки – це дуже жирні цілі. А-50 — це літаючий радар, що дозволяє бачити зверху все. Він наводить російську авіацію та крилаті ракети на цілі. Докладніше про нього ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Іл-22М – це цілий командний пункт у повітрі. Про нього ми також докладно розповідали.

Раніше ми писали, скільки унікальних літаків ДРЛО залишилося в Росії і чому це погано для окупантів.