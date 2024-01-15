Потужний успіх ЗСУ: чим саме могли збити російський А-50, розповів експерт

ЗРК мав відпрацювати на граничній дальності

Російський літак А-50 могли збити над Азовським морем за допомогою ЗРК Patriot. Українські військові могли застосувати німецьку версію комплексу.

Про це в ефірі Київ24 розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. За його словами, збиття такої цілі було складним завданням.

"Я схиляюсь, що російська ППО – це 10%. І 90%, що це наші зенітники дістали на грані можливостей комплексу "Петріот". Бо там відстань приблизно понад 150 км. А заявлена дальність "Петріота" – 160 км", – зазначив експерт.

Не дивлячись на певні складнощі з роботою Patriot на висоті, експерт вважає, що збиття відбулось завдяки німецькій моделі, яку надали Україні.

"Але це дальність на малій висоті. А-50, який на базі ІЛ-76, працює на висотах 6-8 тисяч метрів. На такій висоті "Петріоту" дуже важко дістати. Але я схиляюсь, що це був другий блукаючий німецький "Петріот", — підкреслив Романанко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що російські літаки А-50 та Іл-22 були збиті Повітряними силами України. Це сталося над Азовським морем увечері 14 січня.