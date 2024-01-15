ЗСУ дотягнулися? Що відомо про "штабний" літак Іл-22 та скільки їх в РФ

Він може витримати серйозну радіоелектронну боротьбу

Українські захисники 14 січня над Азовським морем могли підбити російський літак ІЛ-22. Пілоту начебто вдалося посадити літальний апарат. Російські телеграм-канали пишуть, що відомо, як мінімум, про двох поранених.

Ця "пташка" може коштувати близько 30 млн доларів. "Телеграф" розібрався, що відомо про літак та чим він важливий для Росії.

Іл-22М11 — це перший радянський реактивний бомбардувальник, а також перший радянський важкий 4-двигуновий реактивний літак. Він був розроблений у 1980-х роках на базі пасажирського літака Іл-18Д. Усього виробили 21 такий борт. Більшість з них після розпаду СРСР отримала РФ. П'ять з них в останні роки пройшли модернізацію.

Повітряний командний пункт Іл-22М11

Він має захищені канали зв'язку, які витримують серйозну радіоелектронну боротьбу. З борта такого літака керують діями війська під час боїв, при цьому він захищений від ударів оперативно-тактичними ракетами.

За даними довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабної війни в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).

Технічні характеристики

Екіпаж: 5 осіб (два пілоти, штурман-бомбардир, стрілець-радист, кормовий стрілець)

Довжина: 21,1 м

Розмах крила: 23,1 м

Висота:

Площа крила: 74,5 м²

Маса порожнього: 14 950 кг

Нормальна злітна маса: 20 000 кг

Силова установка: 4 × ТРД ТР-1

Тяга: 4 × 940 кгс

Яку зброю може носити

Стрілецько-гарматне: для стрільби вперед — НС-23 (боєзапас 150 снарядів); для обстрілу верхньої півсфери — спарені Б-20Е (загальний боєзапас 800 снарядів); кормова установка Іл-КУ-3 з однією гарматою НС-23 (боєзапас 225 снарядів)

Бомби: на внутрішній підвісці: нормальна — 2000 кг, максимальна — 3000 кг.

Міноборони Росії офіційно не коментувало інформацію про удари по літаках. Але близький до міністерства оборони РФ телеграм-канал як одну з версій того, що сталося, називає "дружній вогонь" російської ППО.

Нагадаємо, що це не перша втрата даного літака. Іл-22 збили "вагнерівці" під час заколоту Євгена Пригожина.