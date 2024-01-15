На тот свет: в ВСУ показали видео последнего полета А-50

Азовское море стало зоной невозврата для авиации РФ

В Вооруженных силах Украины показали последний полет российского самолета А-50 перед сбитием над Азовским морем. Редкая и важная "птичка" была ликвидирована в "Азовском треугольнике".

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины. Опубликованное видео военные сопроводили аудиорожорожкой с похоронной песней "Остання путь".

"Именно так выглядел последний полет в зону невозврата…", — пишут в ВСУ.

Отметим, что, по данным ВСУ, свой последний путь 14 января сделал также и другой российский самолет — Ил-22М. Его также поразили над Азовским морем.

Напомним, что — это очень жирные цели. Например, А-50 является летающим радаром, который позволяет видеть сверху абсолютно все. Он наводит российскую авиацию и крылатые ракеты на цели. Подробнее о нем вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ил-22М — это целый командный пункт в воздухе. О нем мы тоже подробно рассказывали в нашей новости.

Ранее мы писали о том, сколько уникальных самолетов ДРЛО осталось у России и почему это плохо для оккупантов.