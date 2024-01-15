На той світ: у ЗСУ показали відео останнього польоту А-50

Азовське море стало зоною неповернення для авіації РФ

У Збройних силах України показали останній політ російського літака А-50 перед збитком над Азовським морем. Рідкісна і важлива "пташка" була ліквідована в "Азовському трикутнику".

Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України. Опубліковане відео військові супроводили аудіодоріжкою із похоронною піснею "Остання путь".

"Саме так виглядав останній політ в зону неповернення...", — пишуть у ЗСУ.

Зазначимо, що, за даними ЗСУ, свій останній шлях 14 січня зробив також і інший російський літак — Іл-22М. Його також уразили над Азовським морем.

Нагадаємо, що це дуже жирні цілі. Наприклад, А-50 є літаючим радаром, який дозволяє бачити зверху абсолютно все. Він наводить російську авіацію та крилаті ракети на цілі. Докладніше про нього ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Іл-22М – це цілий командний пункт у повітрі. Про нього ми також докладно розповідали у нашій новині.

Раніше ми писали, скільки унікальних літаків ДРЛО залишилося в Росії і чому це погано для окупантів.