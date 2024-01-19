Сбитому А-50 нашли замену? Над Азовским морем появился российский самолет

На замену сбитому А-50 оккупанты уже используют такой же

Утром 19 января в акватории Азовского моря снова был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, после того, как такой же был сбит ранее. Помимо этого ночь прошла спокойно, но это не дает повод думать, что можно расслабляться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат. Он подчеркнул, что ночь, когда оккупанты не атакуют воздушными целями Украину — большая редкость.

"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь — одна из немногих, которая была без сообщений…", — сказал Игнат.

Он отметил, что временное затишье со стороны врага не говорит о том, что есть время расслабиться. На замену сбитому А-50 оккупанты уже взяли такой же.

"После трех мощных атак врага есть определенное затишье, но это не значит, что надо как-то расслабляться.

Только что карта (программа "Вираж-планшет" — ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу", — добавил спикер.

Игнат считает, что это совсем неудивительно, ведь у РФ есть такие самолеты в запасе.

"Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50: прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты.

Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 14 января над Азовским морем были сбиты российские самолеты А-50 и Ил-22. Эту информацию подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный. Позже были установлены имена членов экипажа, которые были ликвидированы вместе с техникой.