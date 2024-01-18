Уничтожение самолета А-50: в России назвали имена ликвидированных членов экипажа — СМИ

Среди ликвидированных офицеров из экипажей А-50 и Ил-22М очень высокоранговые особы

Российские СМИ начали публиковать первые данные по ликвидированным членам экипажа российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сбили 14 января, а также об убитых россиянах на борту поврежденного воздушного командного пункта Ил-22М. Информация об уничтоженных россиянах неполна и не имеет официального подтверждения.

Список погибших опубликовал российский канал "Досье шпиона". В сообщении подчеркивается, что этот список не полный, поскольку на А-50 погиб весь экипаж, а среди находившихся на борту Ил-22М также есть потери.

Среди ликвидированных офицеров из экипажей А-50 и Ил-22М очень высокоранговые особы — полковник, подполковник и два майора. Кроме того, проверяется информация о пребывании на борту А-50 генерал-лейтенанта Пчелы. Интересно, что оккупанты указываются в списках, не как погибшие, а якобы "пропавшие без вести".

Среди российских потерь в результате уничтожения двух самолетов:

Левченко В.В., подполковник, командир самолета А-50;

Квасов М.А., майор, штурман самолета А-50;

Шадров А.С., майор, член экипажа А-50;

Кутузов Д.А., капитан, член экипажа А-50;

Болясников М.С., капитан, член экипажа А-50;

Измайлов А.И., старший лейтенант, член экипажа А-50.

Бурмистров, полковник, находился на борту самолета Ил-22М.

Кроме того, российские террористы определились с версией гибели самолетов. Всем СМИ и "военкорам" приказано распространять версию, что имел место "дружественный огонь" со стороны российской противовоздушной обороны. По сообщению, даже уже нашли "виновного" в уничтожении самолетов.

"Выданы новые инструкции, согласно которым подразделения ПВО в индивидуальном порядке будут информироваться в случае "работы" самолетов ДРЛО в зоне их ответственности. Как вы понимаете, в случайность и неудачное стечение обстоятельств никто не поверил", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 января вечером над Азовским морем был уничтожен вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Это подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный.

Аналитик Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, поделился своей теорией, как Воздушным силам Украины удалось сбить один из очень редких и ценных российских самолетов радиолокационного обнаружения А-50. Украинцы просто перехитрили россиян.

Сбитые ВСУ российские самолеты – это очень жирные цели. А-50 – это летающий радар, позволяющий видеть сверху все. Он наводит российскую авиацию и крылатые ракеты на цели. Более подробно о нем вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ил-22М – это целый командный пункт в воздухе. О нем мы также подробно рассказывали.