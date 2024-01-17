Устроили россиянам хитрую ловушку: известный военный аналитик рассказал, как был сбит А-50

Вероятно, это результат объединения работы Patriot и С-300

Аналитик Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, поделился своей теорией, как Воздушным силам Украины удалось сбить один из очень редких и ценных российских самолетов радиолокационного обнаружения А-50. Украинцы перехитрили россиян.

Сначала ️украинские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по объектам в оккупированном Крыму. Несколько радаров были выведены из строя, что подавило наземное радиолокационное покрытие россиян, цитирует Купера Forbes.

После этого, по словам эксперта, российские командиры приняли очевидное, но глупое решение — приказали А-50У продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Его сопровождал воздушный командный пункт Ил-22М с экипажем около 10 человек.

Траектория полета А-50 пролегала над Бердянском, всего в 120 километрах от линии фронта. Это — в пределах досягаемости "Patriot".

"Украинцы, вероятно, объединили работу Patriot и С-300, включив радар последнего на несколько секунд, чтобы получить данные о целях, но чтобы Россия не смогла их обнаружить. А потом начали запускать ракеты", — пояснил Том Купер.

Он добавил, что через минуту ракеты взорвались, уничтожив А-50 и повредив Ил-22. Украинцы быстро собрали свои системы и отвели их, чтобы россияне не смогли ударить по ним в ответ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что согласно выводам Института изучения войны (ISW), после уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 операции российской тактической авиации в районе Азовского моря сокращаются. Возможности российской авиации в результате этого происшествия могут ухудшиться.