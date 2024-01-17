Влаштували росіянам хитру пастку: відомий військовий аналітик розповів, як було збито А-50

Ймовірно, це результат об’єднання роботи Patriot та С-300

Аналітик Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, поділився своєю теорією, як Повітряним силам України вдалося збити один із дуже рідкісних та цінних російських літаків радіолокаційного виявлення А-50. Українці перехитрили росіян.

Спочатку українські бомбардувальники Су-24 завдали ударів по об’єктах в окупованому Криму. Декілька радарів було виведено з ладу, що придушило наземне радіолокаційне покриття росіян, цитує Купера Forbes.

Після цього, за словами експерта, російські командири ухвалили очевидне, але безглузде рішення — наказали А-50У просунутися далі на північ, щоб розширити радіолокаційне покриття більшої частини Криму. Його супроводжував повітряний командний пункт Іл-22М з екіпажем близько 10 осіб.

Траєкторія польоту А-50 пролягала над Бердянськом, всього за 120 кілометрів від лінії фронту. Це — в межах досяжності "Patriot".

"Українці, ймовірно, об’єднали роботу Patriot та С-300, включивши радар останнього на кілька секунд, щоб отримати дані про цілі, але щоб Росія не змогла їх виявити. А потім почали запускати ракети", — пояснив Том Купер.

Він додав, що за хвилину ракети вибухнули, знищивши А-50 та пошкодивши Іл-22. Українці швидко зібрали свої системи та відвели їх, щоб росіяни не змогли вдарити по них у відповідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що згідно з висновками Інституту вивчення війни (ISW) після знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 операції російської тактичної авіації в районі Азовського моря скорочуються. Можливості російської авіації внаслідок цієї події можуть погіршитися.