Знищення А-50: як це позначилося на авіації РФ і чи зміняться ракетні атаки — аналіз ISW

До 14 січня поточного року в окупантів на озброєнні було лише три літаки А-50 та ще шість модернізованих А-50У

Після знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 операції російської тактичної авіації у районі Азовського моря скорочуються. Можливості російської авіації внаслідок цієї події можуть погіршитися.

Про це йдеться у свіжому зведенні Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що за словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната присутність російської тактичної авіації над Азовським морем нині нижча, "ніж будь-коли раніше".

"Ігнат заявив, що А-50 та літаки Іл-20 допомагали російським військам виявляти повітряні цілі на дальності до 600 кілометрів і в режимі реального часу передавали інформацію на російські пункти управління в Україні. Ігнат заявив, що цей моніторинг дозволив російській тактичній авіації бачити українські літаки здалеку і підвищили ефективність дій тактичної авіації", — йдеться у матеріалі.

Тим часом в оперативному командуванні Південь повідомляють, що до 14 січня поточного року окупанти на озброєнні мали лише три літаки А-50 і ще шість модернізованих А-50У. Юрій Ігнат наголосив, що знищення одного з цих літаків до певної міри зменшить російські оперативні можливості.

Також у Повітряних силах зазначили, що серйозні пошкодження літака Іл-22 зробили його непрацездатним. За словами Юрія Ігната, на інтенсивність ракетних та дронових атак знищення цих літаків ніяк не вплине, оскільки загарбники програмують ці ракети та безпілотні літальні апарати з певними маршрутами та цілями з наземних позицій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 січня ввечері над Азовським морем було знищено ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Про це підтвердив головком ЗСУ Валерій Залужний.