Уничтожение А-50: как это сказалось на авиации РФ и изменятся ли ракетные атаки - анализ ISW

До 14 января текущего года у оккупантов на вооружении было только три самолета А-50 и еще шесть модернизированных А-50У

После уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 операции российской тактической авиации в районе Азовского моря сокращаются. Возможности российской авиации в результате этого происшествия могут ухудшиться.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Отмечается, что по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната присутствие российской тактической авиации над Азовским морем сейчас ниже, "чем когда-либо прежде".

"Игнат заявил, что А-50 и самолеты Ил-20 помогали российским войскам обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 километров и в режиме реального времени передавали информацию на российские пункты управления в Украине. Игнат заявил, что этот мониторинг позволил российской тактической авиации видеть украинские самолеты издалека и повысил эффективность действий тактической авиации", — говорится в материале.

Тем временем в оперативном командовании Юг сообщают, что до 14 января текущего года у оккупантов на вооружении было только три самолета А-50 и еще шесть модернизированных А-50У. Юрий Игнат подчеркнул, что уничтожение одного из этих самолетов в определенной степени уменьшит российские оперативные возможности.

Также в Воздушных силах отметили, что серьезные повреждения самолета Ил-22 сделали его неработоспособным. По словам Юрия Игната, на интенсивность ракетных и дроновых атак уничтожение этих самолетов никак не повлияет, так как захватчики программируют эти ракеты и беспилотные летательные аппараты с определенными маршрутами и целями с наземных позиций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 января вечером над Азовским морем были уничтожены вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Информацию об этом подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный.