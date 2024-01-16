"Літак це важливо, але...": Гуменюк назвала найважчий для Росії наслідок втрати А-50

Росіяни намагаються зараз показати, що втрата ні на що не вплине

Втрата літака А-50 для Росії є вагомою не тільки тому, що таких літальних апаратів мало, і вони дорогі. Є в цій ситуації ще серйозніші наслідки для росіян.

Про це розповіла начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, втрата фахівців, які були знищені разом з А-50, є ще більш важливою для РФ.

"Втрата фахівців навіть вагоміша, ніж втрата техніки. Тому, що техніка така, на жаль, у росіян ще є, а ось перелік фахівців дуже і дуже маленький і ця втрата дуже серйозно вдарила по них", — пояснила вона.

Проте додала Гуменюк, ворог у зоні відповідальності Сил оборони півдня протягом минулої доби всіма силами намагався продемонструвати, що втрата А-50 не вплине на активність авіації.

Нагадаємо, що збиті ЗСУ російські літаки – це дуже жирні цілі. А-50 — це летючий радар, що дозволяє бачити зверху все. Він наводить російську авіацію та крилаті ракети на цілі. Докладніше про нього ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Іл-22М – це цілий командний пункт у повітрі. Про нього ми також докладно розповідали.

Раніше ми писали про те, що через збиття російського А-50 у мережі розбушувався ураган мемов.