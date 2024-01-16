"Самолет это важно, но...": Гуменюк назвала самое тяжелое для России последствие потери А-50

Россияне пытаются сейчас показать, что потеря ни на что не повлияет

Потеря самолета А-50 для России является весомой не только потому, что таких летательных аппаратов мало и они дорогие. Есть в этой ситуации еще более серьезные последствия для россиян.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По её словам, потеря специалистов, которые были уничтожены вместе с А-50 является еще более важной для РФ.

"Потеря специалистов даже более весомая, чем потеря техники. Потому, что техника такая, к сожалению, у россиян еще есть, а вот перечень специалистов очень и очень маленький и эта потеря очень серьезно ударила по ним", — объяснила она.

Тем не менее добавила Гуменюк, враг в зоне ответственности Сил обороны юга за прошедшие сутки всеми силами пытался продемонстрировать, что потеря А-50 не повлияет на активность авиации.

Напомним, что сбитые ВСУ российские самолеты — это очень жирные цели. А-50 — это летающий радар, позволяющей видеть сверху абсолютно все. Он наводит российскую авиацию и крылатые ракеты на цели. Подробнее о нем вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ил-22М — это целый командный пункт в воздухе. О нем мы тоже подробно рассказывали.

Ранее мы писали о том, что из-за сбития российского А-50 в сети разбушевался ураган мемов.