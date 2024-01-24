600 км пешком по территории РФ и атака на аэродром: что известно о невероятной операции ГУР

Группа уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два

В августе 2023 года в России в сотне километров от украинской границы взорвался важный аэродром в Сольцах, а в соцсетях появились фото и информация о возгорании трех самолетов Ту-22М3. Последние являются стратегическими бомбардировщиками, которые терроризируют украинские города по ночам во время ракетных атак. Только за полгода украинская разведка рассекретила детали этой операции ГУР. Выяснилось, что это была украинская диверсионная группа разведчиков, которые запустили БПЛА по аэропорту уже с территории самой России. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее:

600 км пешком и гибель командира

Военный аэродром Сольцы расположен в Новгородской области на севере России. С него россияне запускали в воздух бомбардировщики для обстрелов украинских городов. И задачей ГУР было остановить количество авиаударов, именно поэтому в тыл противника отправилась разведывательная группа.

Расстояние до Сольцов от Киева

Расстояние до Сольцев от Киева составляет более 1270 км. Навигатор советует следовать туда через территорию Беларуси, потому что это кратчайший маршрут (как на самом деле происходило это перемещение ГУР в ближайшее время вряд ли расскажет), а также несколько более длинных альтернатив через территорию России.

Что известно, это то, что часть расстояния до аэродрома украинцы шли пешком — это 600 км, рассказали в разведке. Группой командовал полковник Олег Бабий. Пробравшись в глубокий тыл противника, разведчики выполнили задание и уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и два вывели из строя.

Но задачу выполнили ценой потерь. Возвращаясь в Украину, 30 августа группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с россиянами. В этом бою, прикрывая отход своих боевых собратьев, украинский полковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

Дым в районе аэродрома

Первые упоминания о пожаре в Сольцах начали появляться в соцсетях и Telegram-каналах 19 августа. В этот же день Минобороны РФ подтвердило данные об атаке, уточнив, что это "БПЛА коптерного типа" и сказали о повреждении только одного самолета. Однако со временем фото с настоящим масштабом атаки было сложно скрыть. РосСМИ начали писать, что всего было поражено два самолета. Один пострадал меньше, другой сгорел полностью.

20 августа миф об одном поврежденном самолете стало труднее поддерживать. Ту-22М3 полностью сгорел

21 августа о своей причастности к атаке заявило ГУР Минобороны. В разведке рассказали, что атаковали два военных аэродрома и хлопок на "Шайковке" это тоже дело их рук. Там раскрыли первые подробности: мол, утром 19 августа сотрудничающие с украинской военной разведкой агенты атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения. А утром 21 августа в Калужской области на аэродроме "Шайковка" в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два бомбардировщика. Главное, что Ту-22 М3 в стране-агрессоре уже не производят, заявили в разведке.

В этот же день на спутниковых снимках аэропорта был виден сначала целый Ту-22М3, а дальше обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.

Обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов

Через четыре дня, 23 августа, стало известно из интервью Кирилла Буданова, что операция позволила существенно сократить вероятность ударов ракетами Х-22 по территории нашей страны. По его словам, во время проведения операций на российских военных аэродромах Сольцы и Шайковка были полностью уничтожены два самолета. Еще два – повреждены.

"Если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут, которые действительно летают", – отметил Буданов.

Что известно о Ту-22М3

Для украинцев Ту-22М3 приобрели репутацию одних из самых надоедливых, потому что за взлетами с российских аэродромов следовало объявление воздушной тревоги во многих регионах. Некоторые из этих атак заканчивались трагически. ТУ-22 – это старый и опасный сверхзвуковой самолет-бомбардировщик, запускающий крылатые ракеты Х-22, перехват которых сложный. Он создавался для ядерной войны, чтобы поражать американские авианосцы с расстояния не менее 600 км. Также самолет может нести до 12 тонн бомб свободного падения, может одновременно применять крылатые ракеты и бомбы.

После распада СССР у Украины было 60 бомбардировщиков Ту-22М3. Однако к 2003 году 19 из них передали России, четыре сейчас в музеях, а остальные утилизировали. На сегодня только Россия эксплуатирует эти самолеты.

Полковник Олег Бабий

В разведке сообщили, что полковник Олег Бабий был разведчиком, который с первых дней широкомасштабного вторжения организовывал и проводил спецоперации на временно оккупированных территориях и на территории противника, изменивших ход этой войны. На счету – 9 успешных разведывательных выходов в тыл противника, 12 специальных мер по организации и обеспечению движения сопротивления в оккупации и тылу противника. Он нашел до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования и т.д. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по увольнению ТОТ и нанесению огневых поражений.

У погибшего командира осталось двое детей

"Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры. Целые подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, отмечали нарушения в коммуникации", — отметили в разведке.

За героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно. У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери во время смерти отца исполнилось всего год, а сын готовился впервые идти в школу.

В сентябре президент наградил Бабия званием Героя Украины посмертно

А 24 января во Львове в честь разведчика открыли мемориальную доску в школе №49, где он учился. На церемонии присутствовали отец и сын разведчика. Соответствующие фотографии обнародовал мэр Львова Андрей Садовый.

Ранее "Телеграф" писал, что в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, все находившиеся на борту 63 человека погибли.