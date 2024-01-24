Прошел с командой пешком 600 км: история разведчика ГУР, который помог уничтожить ТУ-22 в РФ

Герой погиб, прикрывая отход побратимов

В ГУР рассказали подробности успешной операции по обезвреживанию трех вражеских самолетов ТУ-22, бомбивших Украину, в глубоком тылу врага — на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области. Блестящая операция была проведена в августе 2023 года, и, к величайшему сожалению, забрала жизнь разведчика Олега Бабия — командира, прикрывавшего уход своих побратимов.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника, рассказали в ГУР. Задачу разведчики выполнили – уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравный бой с россиянами.

В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых побратимов, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб. За этот подвиг он посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда".

У Олега осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на момент гибели отца исполнился всего год.

Полковник Олег Бабий был разведчиком и с начала войны активно участвовал в уничтожении оккупантов. С первых дней он организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника, действительно изменивших ход этой войны.

На его счету — 9 успешных разведывательных выходов в тыл противника, 12 специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на оккупированных территориях и в тылу россиян. Разведчик также выявил до 70 важных стратегических объектов оккупантов: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования и т.д.

Как сообщал "Телеграф", в январе ГУР провел специальную операцию на вражеских позициях в Грайворонском районе Белгородской области. Спецслужбы заминировали единственный путь, по которому передвигались российские военные.