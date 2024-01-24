Пройшов із командою пішки 600 км: історія розвідника ГУР, який допоміг знищити ТУ-22 у РФ

Герой загинув, прикриваючи відхід побратимів

У ГУР розповіли подробиці успішної операції зі знешкодження трьох ворожих літаків ТУ-22, які бомбили Україну, у глибокому тилу ворога — на аеродромі "Сільці" в Новгородській області. Блискуча операція була проведена в серпні 2023 року, і, на превеликий жаль, забрала життя розвідника Олега Бабія — командира, який прикривав відхід своїх побратимів.

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника, розповіли в ГУР. Завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, проте й самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку та розпочала нерівний бій із росіянами.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій отримав смертельне поранення та загинув. За цей подвиг його посмертно нагороджено званням Героя України з присвоєнням ордена "Золота зірка".

У Олега залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій дочці на момент загибелі батька виповнився лише рік.

Полковник Олег Бабій був розвідником і з початку війни брав активну участь у знищенні окупантів. З перших днів він організовував та здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України та на території противника, які дійсно змінили хід цієї війни.

На його рахунку — 9 успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів щодо організації та забезпечення руху опору на окупованих територіях та в тилу росіян. Розвідник також виявив до 70 важливих стратегічних об’єктів окупантів: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання тощо.

Як повідомляв "Телеграф", у січні ГУР провів спеціальну операцію на ворожих позиціях у Грайворонському районі Білгородської області. Спецслужби замінували єдиний шлях, яким пересувалися російські військові.