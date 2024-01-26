ДРГ на севере Украины: какую тактику и почему использует враг, и что делать мирным украинцам

Начиная с весны 2023 года активность ДРГ растет, что может иметь несколько объяснений

Тема российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) периодически появляется в информационном пространстве, однако особенно остро вопрос встал в декабре 2023 года. Тогда попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины фиксировались один раз в два дня.

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Как выяснил "Телеграф", ситуация с вражескими ДРГ в приграничных с РФ регионах Украины начала ухудшаться почти год назад. Но говорить о подготовке нового наступления врага с помощью диверсантов явно не стоит. На деле же ДРГ являются лишь частью общей стратегии кремля по отношению к Украине.

Все началось весной 2023 года

Как сообщили "Телеграфу" в Государственной пограничной службе, активность диверсантов в приграничных областях начала ощутимо расти примерно с весны 2023 года и произошло это в Черниговской области. Этому способствовал довольно лесистый ландшафт, облегчавший проникновение ДРГ.

"Примерно с осени 2022 года активизировались обстрелы с территории РФ, а весной 2023-го в Черниговской области стали фиксировать частые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории РФ. Позднее такая же активность начала фиксироваться в Сумской и Харьковской областях. В настоящий момент именно в двух последних регионах попытки проникновения ДРГ обнаруживаются чаще всего", — пояснил "Телеграфу" географию действий российских диверсантов пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По словам собеседника "Телеграфа", тактика российских ДРГ заключается в попытке проникновения на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами для ведения разведки и дестабилизации ситуации в приграничных регионах. Для этого противник использует все возможности.

"Сперва намечаются безопасные маршруты для проникновения таких групп на государственную территорию Украины. Затем диверсанты проникают на небольшую глубину – обычно около 5 км, и стараются выполнить свою задачу. Обычно это разведка позиций и маршрутов передвижений Сил обороны, иногда атаки и обстрелы позиций", — говорит о целях и тактике групп пресс-офицер ГПСУ.

Основным "неудобством" от действий подобных групп Андрей Демченко назвал то, что они мешают вести инженерные работы по созданию укрепленных позиций на случай масштабных атак со стороны РФ. Впрочем, куда бо́льшую опасность для проведения оборонительных работ создают обстрелы приграничных территорий со стороны РФ, которых в декабре 2023 года было зафиксировано 2100, а за три недели января — уже 1400.

Своих забирают даже "кошками"

В службе по связям с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Север" подтвердили информацию ГПСУ об активизации ДРГ с территории РФ с весны 2023 года и что это — лишь часть событий, происходящих на границе.

"Там идут полноценные бои с использованием всех видов оружия – авиации, артиллерии, ракет, БПЛА, и ДРГ лишь одна из этих компонент, которая используется для разведки наших позиций и дестабилизации ситуации", — пояснил начальник отдела по связям с общественностью оперативного командования "Север" Евгений Силкин.

По его словам, зона основной активности ДРГ – Черниговская, Сумская и Харьковская области, на территорию которых они пытаются попасть всеми возможными путями – через лес, поле, реку. Этому предшествует разведка с помощью БПЛА и агентуры в приграничных районах, которые намечают самый безопасный маршрут для прохода группы.

"Обычно проникновение происходит ночью, по частям. Сперва идет дозор, который сообщает, что все безопасно, затем – основной отряд. Как правило заходят недалеко – примерно на 5 км, после чего ведут разведку, могут напасть на одиночный транспорт или одного человека, в том числе мирного жителя. Полученные данные и документы, другие доказательства пытаются унести назад в РФ", — описывает тактику ДРГ Евгений Силкин.

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По словам нашего собеседника, состоят подобные группы из хорошо подготовленных офицеров, с боевым опытом, которых противник максимально старается беречь, например, для прикрытия их отхода использует даже артиллерию. В случае же гибели кого-то при отходе возле границы обязательно попытаются эвакуировать тело, были даже случаи использования альпинистских крюков с веревками.

Тактика ВСУ и ГПСУ в таких случаях заключается в обнаружении этих групп и накрытии их плотным огнем с целью уничтожить или как минимум вытеснить обратно на территорию РФ, помешав им выполнить свою задачу.

Учеба будущих диверсантов?

Как пояснил "Телеграфу" на условиях анонимности один из бойцов ССО МО Украины, поведение российских ДРГ вызывает вопросы. По его словам, рейды подобных групп бывают двух видов – глубинные, на сотни километров для выполнения конкретной задачи, вроде той, в которой погиб полковник ГУР МО Украины Олег Бабий, и своего рода "учебно-тренировочные".

"Глубина, на которую ходят диверсанты противника (до 5 км. — Ред.), слишком мала для серьезных операций. Возможно, таким образом тренируют личный состав этих групп, состоящий из новичков, или отрабатывают взаимодействие как членов ДРГ, так и служб, которые помогают их проникновению на нашу территории и последующему отходу", — говорит спецназовец.

По словам нашего собеседника, на учебных походах часто ставят задачи по скрытому проникновению в определенный квадрат, где надо оставить доказательство своего присутствия там, например, нарисовать что-то на стене дома, заборе или на автодороге.

В случае проникновения на территорию Украины может ставиться задача продержаться незамеченными на глубине в 5 км как можно дольше. Но при этом, подчеркнул спецназовец, даже на таких условно "учебных" рейдах могут легко устроить диверсию с нападением и убийством, причем не только военнослужащего. Таким образом "экзамен" может считаться сданным на отлично.

Как мирным жителям не стать жертвой ДРГ

По словам спецназовца, правило ДРГ, находящейся на маршруте и обнаруженной мирным жителем, устранить угрозу, чтобы избежать раскрытия. Проще говоря – убить свидетеля. И надо сказать, что случаи нападений и убийств на мирных украинцев абсолютно не единичны.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко говорит, что мирного населения в приграничной зоне крайне мало, многие покинули опасную территорию, но все же некоторые не могут бросить свои дома. Сами ДРГ в населенные пункты стараются не заходить, но провести обстрел гражданского транспорта вполне могут. Но все же, подчеркивает собеседник "Телеграфа", опасность для мирного населения скорее в массированных обстрелах со стороны РФ, часто целенаправленных именно по селам, где живут мирные жители.

Евгений Силкин подчеркивает, что в прифронтовой зоне нет полностью безопасных зон, и не рекомендует передвигаться в одиночку, поскольку свидетелей своих дел диверсанты не оставляют.

Также мирным жителям, живущим около 5-километровой "опасной" зоны рекомендуют ограничить свое передвижение без крайней необходимости, и не ходить в скрытые места, которые могут использовать диверсанты, например, в леса. И мирные жители стараются этим рекомендациям следовать.

На Черниговщине мужчина погиб в 500 мтерах от границы

"Диверсанты заходят на территорию довольно часто, так что немногочисленные мирные жители, живущие вблизи границы, стараются особо не передвигаться без нужды", — пояснила "Телеграфу" жительница Сумской области Елена, живущая примерно в 20 км от границы с РФ.

Вместе с тем, деятельность диверсионно-разведывательных групп носит обоюдный характер. Например, воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" недавно провел успешный рейд в Брянскую область РФ. Тогда в засаду бойцов корпуса попали российские военнослужащие.