Блестяще и почти невозможно: военный объяснил, как украинские разведчики могли преодолеть 600 км по РФ для уничтожения самолетов

Выполнение этой операции требовало длительной подготовки

После обнародования Главным управлением разведки Минобороны Украины деталей успешно проведенной операции по уничтожению стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области РФ, у многих возникли вопросы: как нашим военным удалось преодолеть такое расстояние на вражеской территории и выполнить сверхсложную задачу. Более того, некоторые любители пешего туризма усомнились в том, что это возможно.

"Телеграф" выяснял, насколько сложным был путь разведчиков и какой подготовки требовал.

Известные факты и предположения

Согласно данным ГУР МО, в августе 2023-го разведывательная группа во главе с полковником Олегом Бабием преодолела пешком более 600 км по территории России, чтобы уничтожить Ту-22М3 и вывести из строя еще два самолета.

Вероятно, речь идет о происходящем на аэродроме "Сольцы", по которому 19 августа, по данным Минобороны РФ, был нанесен удар беспилотником "коптерного типа".

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, группа попала в засаду и вступила в неравное сражение с военными ВС РФ. Прикрывая отход боевых товарищей, 30 августа Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб. Военного посмертно наградили званием Героя Украины и присвоили орден "Золотая звезда".

Олег Бабий

После обнародования информации о марш-броске в 600 км, в группах, посвященных пешему туризму, разгорелись обсуждения предполагаемого маршрута разведчиков, после чего комментаторы пришли к мнению, что версия с походом маловероятна.

В частности, отмечалось, что путь в 600 км с легким рюкзаком и без необходимости избегать нежелательных встреч с силовиками должен был занять не менее 10 суток. Учитывая, что группе нужно было идти окольными путями и нести на себе не только амуницию и запасы пищи, но и необходимое снаряжение для диверсии — вероятность дойти до пункта назначения существенно снижается.

Впрочем, эта задача стала бы проще, если бы украинские военные проникли на вражескую территорию через границу с Эстонией. Таким образом, разведчикам удалось бы сократить путь до 267 км вдоль дорог, а если идти окольными путями — то и до 200.

Альтернативным вариантом выполнения этой задачи могло бы стать использование так называемых "спящих агентов" из числа завербованных украинскими спецслужбами местных жителей или украинских агентов, проживающих в РФ под прикрытием.

В то же время тот факт, что между совершением диверсии и гибелью Олега Бабия прошло 11 суток, косвенно указывает на то, что группа действительно передвигалась по вражеской территории пешком.

ГУР в действии

После двух лет полномасштабной войны с РФ сомневаться в изобретательности и способностях украинских спецслужб не приходится, говорит офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда Мир и Ко Мирослав Гай.

По словам военного, чтобы понять уровень, на котором работает ГУР и СБУ, следует вспомнить другие успешно проведенные операции на вражеской территории.

"Задержание вагнеровцев, например. Их завербовали, перевезли в Беларусь, расселили в гостинице… И все это делалось дистанционно. А чего стоит подрыв взрывчатки на Крымском мосту? Грузовик въехал со стороны Российской Федерации. Представьте себе, каким должен быть уровень планирования и подготовки: автомобиль на российских номерах, нашпигованный взрывчаткой, местный водитель, проход всех блокпостов и своевременный подрыв именно там, где будет нанесено наибольший ущерб конструкции.

Поэтому относительно именно вероятности проведения операции на аэродроме в Новгородской области у меня сомнений нет. Другое дело — как они преодолели эту дистанцию, как прошли мимо системы безопасности на аэродроме и как вернулись назад", — отмечает Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

Военный разделяет скептицизм по поводу пешего похода на 600 км вглубь территории РФ. По его словам, путешествуя вокруг Черного моря в 2012 году, он лично проехал автостопом по России тысячи км, после чего въехал в Грузию и вернулся в Украину через Турцию. Ночевать приходилось в палатке или домах местных жителей, а питаться — орехами.

Хотя и в то время подобные путешествия были нелегкими (по завершении войны с Грузией в РФ проводили антитеррористические мероприятия, на дорогах было много блокпостов для проверки документов водителей), особыми сложностями они не сопровождались, вспоминает Мирослав Гай. Однако представить, что группа мужчин со снаряжением проделывает такой путь и остается незамеченной в 2023-м, довольно сложно.

"Если у них был автомобильный транспорт, документы прикрытия, гражданская одежда и они владели местным языком на уровне (а то и лучше) местных, конечно, такая операция имела бы гораздо больше шансов на успех.

Даже если преодолевать более 40 км каждый день, рано или поздно вы начнете вызывать подозрения у местных и ФСБ. Во времена, когда за несколько тысяч долларов можно приобрести "Жигули", преодоление такой дистанции со снаряжением пешком просто не целесообразно", — говорит Мирослав Гай.

Версия с проникновением на территорию РФ со стороны Эстонии имеет право на существование, хотя и маловероятна, считает военный. Теоретически у европейцев достаточно причин идти навстречу украинским спецслужбам.

По словам Мирослава Гая, точно известно, что именно россияне стояли за многочисленными поджогами и подрывами складов с боеприпасами в Чехии и Болгарии. Кроме того, Кремль причастен к отравлению целой семьи болгарских бизнесменов, занимавшихся изготовлением вооружения (в том числе для Украины).

"Учитывая безнаказанность российских спецслужб, со стороны стран ЕС было бы логично помочь нам, но вряд ли европейцы рискнут пойти на прямое содействие диверсиям на территории РФ. В то же время, я уверен, что на территории России, Европы, США и других стран большое количество людей, которые сочувствуют Украине и ненавидят режим Путина. Они готовы помогать нам. Не говоря о кадровой агентуре ГУР за границей", — говорит военный.

Учитывая, с какой частотой и ювелирным мастерством в последнее время проводят операции в оккупированном Крыму и самой РФ, можно предположить, что украинские спецслужбы действительно имеют разветвленную сеть агентов, которые занимаются разведкой и подготовкой для будущих вылазок наших военных в глубокий тыл врага.