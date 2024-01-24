Минус Ил-76 – что означает его потеря для российских оккупантов

Даже один самолет важен для РФ по двум причинам

Падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ нанесло не только очередной удар по репутации Военно-космических сил страны-оккупанта, но и приличный экономический и производственный ущерб. Так, хотя всего на вооружении РФ имеется не менее 100 таких воздушных судов, потеря даже одного — это немалый урон.

Так, как пишет военный эксперт Андрей Харук, Ил-76МД составляет основу военной авиатранспортных сил РФ и способен перевозить от 48 до 60 тонн грузов или 126 парашютистов. При этом до 2006 года их производство находилось даже не в России, а в Таджикистане.

Как пишет эксперт, с 2006-го РФ перенесла выпуск Ил-76МД на свою территорию в Ульяновск и улучшилоа его, увеличив грузоподъемность до 60 тонн. Однако производство на новом месте работало крайне плохо, первый улучшенный вариант Ил-76МД90 был выпущен лишь в 2019-м, а до конца 2022 года их сделали всего 14. То есть, средний объем изготовления составил около четырех самолетов в год.

Таким образом потеря даже одного Ил-76МД для РФ — это примерно три месяца работы единственного завода, который их производит, и около 50 млн долл., которые стоит сам самолет.

Тем временем в России уже успели заявить, что упавший самолет якобы перевозил украинских военнопленных, но данное заявление уже было оспорено экспертами.