Катастрофа Ил-76 в России: в ГУР сделали новое заявление

Запланированный обмен застопорился

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Сейчас он не происходит.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — сказал Юсов в комментарии "Радио Свобода".

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется. Стоит отметить, что Юсов не сказал, что пленные могли быть в самолете, потерпевшем крушение в Белгородской области. Как и того, что этот обмен связан с самолетом. Он констатировал факт, что обмен не происходит.

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские Telegram-каналы. В комментарии "РБК-Украина" источники в Силах обороны рассказали, что упавший Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В Минобороны РФ признали, что самолет упал, но заявили, что якобы "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет, по их утверждению, летел "на обмен".

Андрей Юсов после крушения Ил-76 сказал "Телеграфу", что в украинской разведке пока не могут разглашать подробности инцидента со сбитым самолетом в Белгородской области. В частности и о том, сбили ли его ВСУ и были ли на борту украинские военнопленные.

В России продолжают утверждать, что на борту Ил-76, который упал в Белгороде, якобы находились украинские пленные. В связи с этим глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что после крушения ИЛ-76 "обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу".

При этом, военный эксперт Александр Коваленко указал на важные детали, которые говорят о том, что военнопленных на борту Ил-76, потерпевшего крушение, не было. Он также отмечает, что вместо 74 человек, о которых идет речь в фейке РФ, на борту находились 6 членов экипажа.

Как сообщал "Телеграф", сети проанализировали карту полета транспортного Ил-76. Согласно ей, упавший в Белгородской области самолет не летел "на обмен", как заявили в РФ.