Падение Ил-76 в России: в ГУР прокомментировали заявление о "пленных украинцах"

Представитель ГУР дал комментарий "Телеграфу"

В украинской разведке пока не могут разглашать подробности инцидент со сбитым самолетом Ил-76 в Белгородской области. В частности и о том, сбили ли его ВСУ и были ли на борту украинские военнопленные.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал "Телеграфу". По его словам, детали происшествия устанавливаются.

"Пока все обстоятельства выясняются. Пока не можем комментировать", — сказал Юсов.

Стоит отметить, что после происшествия с самолетом Минобороны РФ заявила, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных. Так же были 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих. Однако в сети быстро засомневались в достоверности этой информации. Даже некоторые россияне посчитали, что это не более чем ИПСО (информационно-психологическач операция) со стороны оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после информации в росСМИ о нахождении на борту Ил-76 украинских пленных, глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрея Картаполов сделал громкое заявление. Он сказал, что обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу".