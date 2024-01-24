На борту Ил-76 не было военнопленных: военный эксперт указал на важные детали (фото)
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Российское Минобороны некачественно солгало
На первых фото с места падения Ил-76 в Белгородской области есть интересная деталь, которая привлекает внимание и не вяжется с информацией о большом количестве военнопленных на борту. На поле, где упал самолет, нет признаков разбросанных тел.
Это заметил военный эксперт Александр Коваленко. Он также отмечает, что вместо 74 человек, о которых идет речь в фейке РФ, на борту находились 6 членов экипажа.
"Сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 сопровождающих! Вместе с экипажем — 74 человека на борту по версии МО РФ, но на поле не единого тела. То есть, на борту было 6 членов экипажа, в кабине ", — пишет Коваленко.
По сообщению, которое оборонное ведомство России предоставило сначала, военнопленных перевозили в Белгородскую область для обмена.
Но в то же время, РосСМИ начали распространять информацию, что 80 военнопленных летело в другом самолете, который развернули назад после падения Ил-76.
Также Коваленко отмечает, что грузом на борту самолета были зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300.
"Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбрасывало по полю, то есть после падения и удара о землю была еще мощная детонация боекомплекта", — объясняет военный эксперт.
Источники "Украинской правды" в Вооруженных силах утверждают, что самолет действительно перевозил ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область.
Детали падения Ил-76 выясняются
Как сообщает "Суспильне", в Минобороны Украины не могут подтвердить, что самолет сбили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".
Также в украинской разведке сообщили "Телеграфу", что пока не могут разглашать подробности инцидент со сбитым самолетом Ил-76 в Белгородской области. В частности и о том, сбили ли его ВСУ и были ли на борту украинские военнопленные.
Ранее "Телеграф" писал, что вечером в воскресенье, 14 января, над Азовским морем, вероятно, был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он является "глазами" Воздушно-космических сил Минобороны РФ.