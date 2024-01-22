Уже известно: в воздушных силах рассказали, кто находился в сбитых российских самолетах А-50 и Ил-22

В оккупантов стало меньше авиации

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на бортах сбитых А-50 и Ил-22 были молодые офицеры и полковник. Он отметил, что самолетов у них стало меньше, экипажа тоже меньше. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах "вечного полета, братья" рубрику, где некрологи уже появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде молодые офицеры", — сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, его удивило, что младшие лейтенанты были на борту этих самолетов.

"И любая потеря, даже если это молодой офицер, то это выпускник военного вуза, в котором обучают пять лет. Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, да и плюс имеет боевой опыт уже как минимум почти два года"., к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены", — отметил он.

"От этого, безусловно, и нам стало лучше, их способности несколько снизились", — сказал он.

Напомним, что вечером 14 января Вооруженные силы Украины сбили над Азовским морем два российских самолета. Причем, это не просто самолеты, а очень важные для россиян единицы – самолет радиолокационного обнаружения А-50 и самолет Ил-22.

Самолет А-50 используется для определения и распознавания воздушных объектов, определения координат, наведения истребителей и корректировки самолетов на фронте. В воздушном парке России насчитывается 9 таких бортов. Оценивают один такой самолет примерно в $330 млн.

Ил-22М11 – это первый советский реактивный бомбардировщик, а также первый советский тяжелый 4-двигательный реактивный самолет. Он был разработан в 1980-х на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Всего выработали 21 такой борт. Большинство из них после распада СССР получило РФ. Пять из них в последние годы прошли модернизацию.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ назвали пять наиболее болезненных потерь России в Крыму. первая и лучшая операция – это уничтожение крейсера "Москва".