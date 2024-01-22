Вже відомо: в Повітряних силах розповіли, хто перебував у збитих російських літаках А-50 та Іл-22

В окупантів поменшало авіації

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на бортах збитих А-50 та Іл-22 були молоді офіцери та полковник. Він зазначив, що літаків у них стало менше, екіпажу — теж менше. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я вже теж дивився в їхніх пабліках "вечного полета, братья" рубрику, де некрологи вже з’являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери", — сказав Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, його здивувало, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків.

"І будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вишу, в якому навчають п’ять років. Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум майже два роки, на жаль, у бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені", — зазначив він.

"Від цього, безумовно, і нам стало краще, їхні спроможності дещо зменшилися", — сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня Збройні сили України, збили над Азовським морем два російських літаки. Причому це не просто літаки, а дуже важливі для росіян одиниці – літак радіолокаційного виявлення А-50 та літак Іл-22.

Літак А-50 використовується для визначення та розпізнавання повітряних об’єктів, визначення координат, наведення винищувачів та коригування літаків на фронті. У повітряному парку Росії налічується 9 таких бортів. Оцінюють один такий літак приблизно $330 млн.

Іл-22М11 — це перший радянський реактивний бомбардувальник, а також перший радянський важкий 4-двигуновий реактивний літак. Він був розроблений у 1980-х роках на базі пасажирського літака Іл-18Д. Усього виробили 21 такий борт. Більшість з них після розпаду СРСР отримала РФ. П'ять з них в останні роки пройшли модернізацію.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ назвали п'ять найбільш болючих втрат Росії у Криму. перша і найкраща операція — це знищення крейсера "Москва".