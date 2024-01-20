Не лише крейсер "Москва": у ЗСУ назвали п'ять найбільш болючих втрат Росії у Криму

Ігнат вкотре наголосив, що Крим — це українська територія.

За час повномасштабної війни РФ проти України окупанти в Криму зазнали не однієї серйозної втрати. До операцій долучалися не лише Сили оборони України, а й Повітряні сили, ССО, ГУР та інші підрозділи.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Фокусу" назвав п’ять найбільш суттєвих втрат російської армії у Криму. Він наголосив, що ворога треба бити, особливу увагу приділяти його логістиці та постачанню.

За словами Ігната, перша і найкраща операція — це знищення крейсера "Москва". Для цього було залучено всі Сили оборони країни: повітряні, військово-морські та інші.

"Це була геніальна операція, яка вже описана, і Bayraktar брав участь у цьому знищенні, який відвертав увагу. Але цей крейсер — це те, що дуже заважало, флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції та знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх – це класика. Я думаю, що не один фільм буде знятий за цією операцією", — каже речник ВР ЗСУ.

Далі у списку йдуть удари по півострову ракетами StormShadow. За допомогою іноземних боєприпасів було уражено штаб Чорноморського флоту РФ. Вже підтверджено наслідки ударів по пунктах управління ворога. Відомо про велику кількість убитих російських солдатів.

"Севастополь — це не "місто російських моряків", це українське місто, тому удар був промовистим", — зазначає Ігнат.

Крім того, сильно страждає і продовжить страждати авіація на кримських летовищах. Подробиці атак Юрій Ігнат розкривати не став, як і те, якими засобами було пошкоджено літаки та гелікоптери ворога.

Знищені комплекси "Тріумф" є ще однією значущою подією як для ворога, так і для України. Є відео, які підтверджують атаку на ворожу техніку з усіма наслідками.

"До цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР — це не лише Повітряні сили, а й усі комплекси. І Гвардійське, і Джанкой, коли за потягом прийшли боєприпаси. Так, ворога треба бити, і про це я вам говорю – це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління", — підсумував Юрій Ігнат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди битимуть ЗСУ за допомогою літаків F-16. Військовий експерт назвав цілком законні військові цілі.