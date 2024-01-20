Не только крейсер "Москва": в ВСУ назвали пять наиболее болезненных потерь России в Крыму

Игнат в очередной раз подчеркнул, что Крым — это украиснкая территория

За время полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты в Крыму понесли не одну серьезную потерю. К операциям приобщались не только Силы обороны Украины, но также Воздушные силы, ССО, ГУР и другие подразделения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Фокусу" назвал пять наиболее существенных потерь российской армии в Крыму. Он подчеркнул, что врага нужно бить, особенное внимание уделять его логистике и снабжению.

По словам Игната, первая и лучшая операция — это уничтожение крейсера "Москва". Для этого были задействованы все Силы обороны страны: воздушные, военно-морские и другие.

"Это была гениальная операция, которая уже описана, и Bayraktar участвовал в этом уничтожении, отвлекавший внимание. Но этот крейсер — это то, что очень мешало, флагман Черноморского флота, который содержал много аппаратуры, имел серьезные ударные функции и уничтожить такой корабль было очень непросто. Но наши Силы обороны перехитрили их – это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции", — говорит спикер ВС ВСУ.

Дальше в списке идут удары по полуострову ракетами StormShadow. При помощи иностранных боеприпасов был поражен штаб Черноморского флота РФ. Уже подтверждены последствия ударов по пунктах управления врага. Известно о большом количестве убитых российских солдат.

"Севастополь – это не "город русских моряков", это украинский город, поэтому удар был красноречивым", — отмечает Игнат.

Кроме того, сильно страдает и продолжит страдать авиация на крымских аэродромах. Подробности атак Юрий Игнат раскрывать не стал, как и то, какими средствами были повреждены самолеты и вертолеты врага.

Уничтоженные комплексы "Триумф" — еще одно значимое событие как для врага, так и для Украины. Есть видео, которые подтверждают атаку на вражескую технику со всеми вытекающими последствиями.

"К этому приобщались Силы специальных операций, ГУР — это не только Воздушные силы, но и все комплексы. И Гвардейское, и Джанкой, когда за поездом пришли боеприпасы. Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю – это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления", — подытожил Юрий Игнат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда будут бить ВСУ при помощи самолетов F-16. Военный эксперт назвал вполне законные военные цели.