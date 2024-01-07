Влучна робота ЗСУ нічому не навчила? Росіяни перекинули у Крим чергову "новітню" ціль для України (фото)

Судно ввели в експлуатацію лише 4 роки тому

Росіяни, які нещодавно втратили ВДК "Новочеркаськ", пішли на свідомий ризик. Цього разу з Новоросійська Російської Федерації до Севастополя було переміщено новітній великий десантний корабель.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". До такого висновку можна дійти завдяки знімку із супутника Sentinel 2, який було зроблено 6 січня.

На ньому видно, що біля пірса в Севастопольській бухті розташовано, ймовірно, ВДК проєкту 11711 типу "Іван Грен".

Супутниковий знімок Севастопольсокого порту 6 січня 2024

Зазначається, що наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення, "Петр Моргунов", який належить до вищезгаданого проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для участі у навчаннях. Майже постійно він перебував у бухті Новоросійська.

Чим відомий ВДК "Петр Моргунов"

"Петро Моргунов" у проєкті 11711 є другим кораблем. Його було введено в експлуатацію 23 грудня 2020 року.

Повна водотоннажність судна 6,6 тисячі тонн. Він має можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах.

На кораблі розміщено авіаційну групу — 2 вертольоти Ка-29 і БПЛА "Орлан-10" у палубному ангарі.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку відставного німецького генерала Ерхарда Бюлера, по ньому влучили ракетами Storm Shadow, а це означає, що їхня дальність виявилася набагато більшою, ніж передбачалося.