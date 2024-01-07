Меткая работа ВСУ ничему не научила? Россияне перебросили в Крым очередную "новейшую" цель для Украины (фото)
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Судно ввели в эксплуатацию всего 4 года назад
Россияне, недавно потерявшие ВДК "Новочеркасск", пошли на сознательный риск. На этот раз из Новороссийска в Федерацию в Севастополь был перемещен новейший большой десантный корабль.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". К такому выводу можно сделать благодаря снимку со спутника Sentinel 2, который был сделан 6 января.
На нем видно, что у пирса в Севастопольской бухте расположено, вероятно, ВДК проекта 11711 типа "Иван Грен".
Отмечается, что в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения, "Петр Моргунов", принадлежащий вышеупомянутому проекту, был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях. Практически постоянно он находился в бухте Новороссийска.
Чем известен ПДК "Петр Моргунов"
"Петр Моргунов" в проекте 11711 является вторым кораблем. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.
Полное водоизмещение судна 6,6 тысячи тонн. У него есть возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.
На корабле размещена авиационная группа — 2 вертолета Ка-29 и БПЛА "Орлан-10" в палубном ангаре.
Ранее "Телеграф" писал, что по мнению отставного немецкого генерала Эрхарда Бюлера, по нему попали ракетами Storm Shadow, а это значит, что их дальность оказалась гораздо больше, чем предполагалось.