Меткая работа ВСУ ничему не научила? Россияне перебросили в Крым очередную "новейшую" цель для Украины (фото)

Судно ввели в эксплуатацию всего 4 года назад

Россияне, недавно потерявшие ВДК "Новочеркасск", пошли на сознательный риск. На этот раз из Новороссийска в Федерацию в Севастополь был перемещен новейший большой десантный корабль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". К такому выводу можно сделать благодаря снимку со спутника Sentinel 2, который был сделан 6 января.

На нем видно, что у пирса в Севастопольской бухте расположено, вероятно, ВДК проекта 11711 типа "Иван Грен".

Спутниковый снимок Севастопольского порта 6 января 2024

Отмечается, что в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения, "Петр Моргунов", принадлежащий вышеупомянутому проекту, был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях. Практически постоянно он находился в бухте Новороссийска.

Чем известен ПДК "Петр Моргунов"

"Петр Моргунов" в проекте 11711 является вторым кораблем. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.

Полное водоизмещение судна 6,6 тысячи тонн. У него есть возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

На корабле размещена авиационная группа — 2 вертолета Ка-29 и БПЛА "Орлан-10" в палубном ангаре.

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