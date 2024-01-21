Атака дронів в Ленінградскій області: Росія перекидає засоби ППО з фронту в тил - джерела

Термінал "Усть-Луга Ойл" — це один із найновіших та найважливіших в РФ

РФ змушена перекидати своє ППО з фронту після атаки на газовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області, яка сталася у ніч проти 21 січня. Про це повідомляють джерела "Телеграфа". Співрозмовник зазначив, що нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" — це один із найновіших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків рф. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість", — заявило джерело.

За даними співрозмовника, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

А ось OSINT-дослідник Tendar зазначив, що після нічного удару безпілотників по Усть-Лузі Ленінградської області обидва морські термінали — нафтовий та газовий — припинили свою роботу. Він наголошує, що в морі зараз знаходяться кілька танкерів, які не можуть увійти до терміналів і завантажити там нафту та скраплений газ на продаж. Також він зазначив, що Усть-Луга була найбільшим російським портом для перевезення сирої нафти для подальшої переробки в інших країнах.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники.

Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що у російській Тулі ввечері 20 січня сталась незрозуміла "бавовна", яка переполошила жителів міста. Вибухи спочатку пролунали в Киріївському та інших населених пунктах на південь від Тули, а пізніше дісталися й до самого міста.