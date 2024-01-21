Атака дронов в Ленинградской области: Россия перекидывает средства ПВО с фронта в тыл — источники

Терминал "Усть-Луга Ойл" — один из новейших и важнейших в РФ

РФ вынуждена перекидывать свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, которая произошла в ночь на 21 января. Об этом сообщают источники "Телеграфа". Собеседник издание отметил, что нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" — один из новейших и важнейших в РФ. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", — заявил источник.

По данным собеседника, россияне вынуждены опрокидывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.

А вот OSINT-исследователь Tendar отметил, что после ночного удара беспилотников по Усть-Луге Ленинградской области оба морских терминала — нефтяной и газовый — прекратили свою работу. Он отмечает, что в море сейчас находятся несколько танкеров, которые не могут войти в терминалы и загрузить там нефть и сжиженный газ на продажу. Также он отметил, что Усть-Луга была самым крупным российским портом для перевозки сырой нефти для дальнейшей переработки в других странах.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в российской Туле вечером 20 января произошел непонятный "хлопок", который переполошил жителей города. Взрывы сначала раздались в Кириевском и других населенных пунктах к югу от Тулы, а позже добрались и до самого города.