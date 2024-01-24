На борту Іл-76 не було військовополонених: військовий експерт вказав на важливі деталі (фото)

Російське Міноборони неякісно збрехало

На перших фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області є цікава деталь, яка привертає увагу та не вʼяжеться з інформацією про велику кількість військовополонених на борту. На полі, де впав літак, немає ознак розкиданих тіл.

Це помітив військовий експерт Олександр Коваленко. Він також зауважує, що замість 74 осіб, про яких йдеться у фейку РФ, на борту було 6 членів екіпажу.

"Відразу після падіння Іл-76 запустило фейк про те, що літак перевозив 65 українських полонених для обміну, хоча полонених літаками не перевозять! Тим більше за заявою МО РФ, на 65 полонених було всього 3 супроводжуючих! Разом з екіпажем — 74 особи на борту за версією МО РФ, але на полі не єдиного тіла. Тобто, на борту було 6 членів екіпажу, у кабіні", — пише Коваленко.

Фото, на яких видно лише уламки літака

Більше 50 тіл, про які писали, не видно

Водночас росЗМІ почали поширювати інформацію, що 80 військовополонених летіло в іншому літаку, який розвернули назад після падіння Іл-76.

Також Коваленко зауважує, що вантажем на борту літака були зенітні керовані ракети для ЗРК С-300.

"Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була і ще потужна детонація боєкомплекту", — пояснює військовий експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері в неділю, 14 січня, над Азовським морем, ймовірно, було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Він є "очима" на Повітряно-космічних силах Міноборони РФ.