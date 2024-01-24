На борту були полонені українці? У Шойгу зробили заяву щодо падіння Іл-76

У мережі засумнівалися у словах відомства

На борту Іл-76, що впав у Росії, знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ. Їх перевозили до Бєлгородської області для обміну.

Таку інформацію повідомило Міністерство оборони Росії. Однак у мережі вже встигли засумніватись у словах відомства.

"Іл-76 зазнав аварії близько 11.00 мск у Бєлгородській області. На борту Іл-76, що впав, знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися в Бєлгородську область для обміну. 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Водночас у мережі не впевнені, що відомство каже правду. Telegram-канал SHOT пише, що пілот зміг відвести Іл-76, що горить, від будинків села Яблонове, борт впав у поле. Проте паблік не підтверджує інформацію, що на борту були українські військовополонені.

Пропагандисти у російських ТГ-каналах також сумніваються, що це не ІПСО.

Видання "Українська правда" з посиланням на Збройні сили України пише, що ЗСУ підтвердили падіння літака, заявивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 січня над Азовським морем було збито два російські літаки А-50 та ІЛ-22. Інформація про це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він сказав, що це була робота українських воїнів.