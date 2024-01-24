На борту были пленные украинцы? У Шойгу сделали заявление по падению Ил-76

В сети усомнились в словах ведомства

На борту упавшего в России Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена.

Такую информацию сообщило Министерство обороны России. Однако в сети уже успели усомниться в словах ведомства.

"Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск в Белгородской области. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В то же время в сети не уверены, что ведомство говорит правду. Telegram-канал SHOT пишет, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле. Однако паблик не подтверждает информацию, что на борту были украинские военнопленные.

Пропагандисты в российских тг-каналах также сомневаются, что это не ИПСО.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на Вооруженные силы Украины пишет, что ВСУ подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 января над Азовским морем были сбиты два российских самолета А-50 и ИЛ-22. Информация об этом подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сказал, что это была работа украинских воинов.