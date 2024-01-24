Падіння Іл-76 у Росії: у ГУР прокоментували заяву про "полонених українців"

Представник ГУР дав коментар "Телеграфу"

В українській розвідці поки що не можуть розголошувати подробиці інцидент зі збитим літаком Іл-76 у Білгородській області. Зокрема і про те, чи збили його ЗСУ та, чи були на борту українські військовополонені.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав "Телеграфу". За його словами, деталі подіх встановлюються.

"Поки що всі обставини з’ясовуються. Поки не можемо коментувати", — сказав Юсов.

Варто зазначити, що після події з літаком Міноборони РФ заявила, що на борту було понад 60 українських військовополонених. Так само були 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючі. Однак у мережі швидко засумнівалися у достовірності цієї інформації. Навіть деякі росіяни вважали, що це не більше ніж ІПСО (інформаційно-психологічна операція) з боку окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після інформації у росЗМІ про перебування на борту Іл-76 українських полонених, голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрія Картаполов зробив гучну заяву. Він сказав, що обміни полоненими між РФ та Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу".