Обмінів полоненими не буде? У Путіна зробили гучну заяву

У РФ продовжують стверджувати, що падіння ІЛ-76 це нібито справа рук ЗСУ

У Росії продовжують стверджувати, що на борту Іл-76, який упав у Бєлгороді, нібито перебували українські полонені. У зв’язку з цим там зробили гучну заяву щодо майбутніх обмінів.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на слова глави Комітету з оборони російської Держдуми Андрія Картаполова. Він сказав, що після падіння ІЛ-76 "обміни полоненими між РФ та Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу".

Він також звинуватив ЗСУ у нібито збитті літака і заявив, що це було "навмисне". Мовляв, таку повітряну ціль неможливо переплутати, а росіяни нібито домовилися з Україною про обмін, а потім попередили, що борт там летітиме. Також Картаполов сказав, що був ще один ІЛ. Він також нібито перевозив полонених, але його розвернули після падіння першого.

Тут варто зазначити, що факт "збиття", так само як і факт того, що на борту були українські полонені у ЗСУ, поки не підтвердили. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі "Телеграфу", що поки що з’ясовуються обставини.

Раніше ми писали про те, що у Шойгу заявили, що на борту Іл-76 нібито знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючі.