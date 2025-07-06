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Хронологія війни – день 1229: загарбники рвуться до Дніпропетровської області та запускають дрони

Автор
Геннадій Лубенець
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Йде 1229 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua
Йде 1229 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

6 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі неділя, 6 липня 2025 року та 1229-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти посилили тиск на Курському, Лиманському та Покровському напрямах. Загалом на полі бою за минулу добу сталося 170 бойових зіткнень, з яких понад 50 на Покровському напрямку. Загарбники вже повідомили, що там змогли перетнути адмінкордон Дніпропетровської області, проте у ЗСУ це спростовують.

Як проходить 1229-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько 15 безпілотників, крім того, в море виведено два носії крилатих ракет, із сумарним залпом до 12 "Калібрів"

Тривога в Україні
Тривога в Україні

З ситуацією в Україні 3 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1226: вибухи у Києві та удар росіян по будівлі ТЦК у Полтаві

Про новини та події 4 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1227: рекордний удар по Києву та новий обмін полоненими

Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1228: вибухи у Старокостянтинові та удар по російському заводу

Теги:
#Україна #Росія #Війна