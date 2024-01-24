Обменов пленными не будет? У Путина сделали громкое заявление

В РФ продолжают утверждать, что падение ИЛ-76 это якобы дело рук ВСУ

В России продолжают утверждать, что на борту Ил-76, который упал в Белгороде якобы находились украинские пленные. В связи с этим там сделали громкое заявление по будущим обменам.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на слова глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрея Картаполова. Он сказал, что после крушения ИЛ-76 "обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу".

Он также обвинил ВСУ в якобы сбитии самолета и заявил, что это мыло "намеренно". Дескать, такую воздушную цель не возможно перепутать, а россияне якобы договорились с Украиной об обмене, а потом предупредили, что борт будет там лететь. Также Картаполов сказал, что был еще один ИЛ. Он также якобы перевозил пленных, но был развернут после падения первого.

Тут стоит отметить, что факт "сбития", равно как и факт того, что на борту были украинские пленные в ВСУ пока не подтвердили. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в комментарии "Телеграфу", что пока выясняются обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что у Шойгу заявили, что на борту Ил-76 якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.