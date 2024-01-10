Злочин РФ в Оленівці: Єрмак розповів про проблему зі звільненням полонених

Робота над поверненням українських захисників триває безперервно

В Україні не припинять роботу зі звільнення військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Нині процес ускладнюється тим, що у світі немає жодної організації, яка демонструвала б результат у цьому процесі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із рідними військовослужбовців, які постраждали чи загинули внаслідок воєнного злочину РФ в Оленівській колонії. Про це він написав на своїй сторінці

За його словами, вони не припинять працювати над тим, щоб повернути всіх героїв з полону. Єрмак зазначив, що робота в цьому напрямі триває безперервно, попри цинізм і лицемірство представників держави-агресора та постійну зміну вимог.

Єрмак каже, що процес ускладнюється тим, що на сьогодні у світі не існує міжнародної організації, яка могла б продемонструвати вагомий результат у звільненні утримуваних Росією полонених, тож Україна діє сама й залучає допомогу партнерів.

Він додав, що команда уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини підготувала й надала додаткові свідчення до ЄСПЛ у міждержавній заяві проти Росії, і значна її частина стосувалася саме воєнного злочину в Оленівській колонії.

Окрім цього, як зазначив керівник ОП, правозахисні організації та громадське об’єднання "Спільнота родин Оленівки" за сприяння Координаційного штабу підготували подання щодо встановлення фактів серйозних порушень третьої Женевської конвенції із доказами умисного вбивства, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

"Я подякував рідним і близьким воїнів за зустріч і наголосив, що для Президента Володимира Зеленського та всіх представників його команди пріоритетним завданням є визволення з полону всіх українців: військових і цивільних", — написав Єрмак.

Під час зустрічі було обговорено питання вшанування на державному рівні пам’яті військовополонених, які були страчені, закатовані чи загинули в полоні, зокрема в Оленівці.

В зустрічі також взяли участь голова штабу, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, командир бригади "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко, представники Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Національної гвардії України, Міністерства закордонних справ і Міністерства юстиції.

Нагадаємо, влітку 2022 Росія вчинила кривавий злочин проти українських військовополонених. В Збройних силах України сказали, що окупанти прицільно обстріляли з артилерії виправну установу на Донеччині в селі Оленівка.

В колонії перебували полонені українські герої з полку "Азов". За даними пропагандистів, в результаті обстрілу начебто загинули чотири десятки військовослужбовців, близько 130 — постраждали.

Росія традиційно звинувачувала українські Збройні Сили. Нібито вночі ЗСУ завдали удару з західних реактивних систем залпового вогню HIMARS по тюремних бараках.