Преступление РФ в Еленовке: Ермак рассказал о проблеме с освобождением пленных

Работа над возвращением украинских защитников продолжается непрерывно

В Украине не прекратят работу по увольнению военнослужащих, находящихся в российском плену. В настоящее время процесс осложняется тем, что в мире нет ни одной организации, которая демонстрировала бы результат в этом процессе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с родными военнослужащих, пострадавших или погибших в результате военного преступления РФ в Еленовской колонии. Об этом он написал на своей странице

По его словам, они не прекратят работать над тем, чтобы вернуть всех героев из плена. Ермак отметил, что работа в этом направлении продолжается непрерывно, несмотря на цинизм и лицемерие представителей РФ и постоянное изменение требований.

Ермак говорит, что процесс осложняется тем, что на сегодняшний день в мире не существует международной организации, которая могла бы продемонстрировать весомый результат в освобождении удерживаемых Россией пленных, поэтому Украина действует сама и привлекает помощь партнеров.

Он добавил, что команда уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека подготовила и предоставила дополнительные показания к ЕСПЧ в межгосударственном заявлении против России, и значительная часть ее касалась именно военного преступления в Еленовской колонии.

Кроме этого, как отметил руководитель ОП, правозащитные организации и общественное объединение "Сообщество семей Еленовки" при содействии Координационного штаба подготовили представление об установлении фактов серьезных нарушений третьей Женевской конвенции с доказательствами умышленного убийства, причинения серьезных телесных повреждений и других нарушений норм международного в результате взрыва в Еленовской колонии.

"Я поблагодарил родных и близких воинов за встречу и подчеркнул, что для Президента Владимира Зеленского и всех представителей его команды приоритетной задачей является освобождение из плена всех украинцев: военных и гражданских", — написал Ермак.

Во время встречи был обсужден вопрос чествования на государственном уровне памяти военнопленных, которые были казнены, замучены или погибли в плену, в том числе в Еленовке.

Во встрече приняли участие глава штаба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко, представители Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Министерства иностранных дел и Министерство юстиции.

Напомним, летом 2022 года Россия совершила кровавое преступление против украинских военнопленных. В Вооруженных силах Украины сказали, что оккупанты прицельно обстреляли из артиллерии исправительное учреждение в Донецкой области в селе Еленовка.

В колонии находились пленные украинские герои из полка "Азов". По данным пропагандистов, в результате обстрела якобы погибли четыре десятка военнослужащих, около 130 пострадали.

Россия традиционно винила украинские Вооруженные Силы. Якобы ночью ВСУ нанесли удар с западных реактивных систем залпового огня HIMARS по тюремным баракам.