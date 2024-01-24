Катастрофа Іл-76 в Росії: у ГУР зробили нову заяву

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Нині він не відбувається.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогоднішній день обмін поки що не відбувається", — сказав Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області, зараз перевіряється. Варто зазначити, що Юсов не сказав, що полонені могли бути в літаку, який зазнав катастрофи в Бєлгородській області. Як і те, що цей обмін пов’язаний з літаком. Він констатував факт, що обмін поставлено на паузу.

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