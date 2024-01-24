Летів точно не "на обмін": у мережі проаналізували мапу польоту Іл-76 (фото)

Борт летів у напрямку від Білгорода

У мережі проаналізували мапу польоту транспортного Іл-76. Згідно з нею, літак, що впав у Білгородській області, не летів "на обмін", як заявили в РФ.

Борт летів у напрямку від Білгорода. Про це пише Шрайк Ньюз.

Відстань від білгородського аеропорту до місця падіння становила приблизно 60 км.

Геолокація місця зйомки падіння російського Іл-76

Гугл-мапа та напрямок польоту Іл-76

Нагадаємо, що 24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Першими про це повідомили російські Telegram-канали.

У коментарі РБК-Україна джерела в Силах оборони розповіли, що військово-транспортний літак росіян Іл-76, що впав у Білгородській області, перевозив ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії розповіли свою "версію" події. У Міноборони РФ визнали, що літак упав. При цьому заявили, що нібито "на борту перебували 65 полонених українських військовослужбовців", а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Літак летів "на обмін".

В українській розвідці повідомили "Телеграфу", що поки не можуть розголошувати подробиці інцидент із збитим літаком Іл-76 у Білгородській області. Зокрема і про те, чи збили його ЗСУ та чи були на борту українські військовополонені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Путіна зробили гучну заяву щодо обміну полоненими у зв’язку з падінням Іл-76.