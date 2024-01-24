Летел точно не "на обмен": в сети проанализировали карту полета Ил-76 (фото)

Борт летел по направлению от Белгорода

В сети проанализировали карту полета транспортного Ил-76. Согласно ей, упавший в Белгородской области самолет не летел "на обмен", как заявили в РФ.

Борт летел по направлению от Белгорода. Об этом пишет Шрайк Ньюз.

Расстояние от белгородского аэропорта до места падения составило примерно 60 км.

Геолокация места съемки падения российского Ил-76.

Гугл-карта и направление полета Ил-76

Напомним, что 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В комментарии РБК-Украина источники в Силах обороны рассказали, что упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет россиян Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России рассказали свою "версию" произошедшего. В Минобороны РФ признали, что самолет упал. При этом заявили, что якобы "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет летел "на обмен".

В украинской разведке сообщили "Телеграфу", что пока не могут разглашать подробности инцидент со сбитым самолетом Ил-76 в Белгородской области. В частности и о том, сбили ли его ВСУ и были ли на борту украинские военнопленные.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Путина сделали громкое заявление по обмену пленными в связи с падением Ил-76.