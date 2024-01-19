Сбитый А-50 участвовал в параде "победобесия" на Красной площади, - СМИ (видео)

На параде и в день сбития за штурвалом был один и тот же капитан

Сбитый ВСУ над Азовским морем российский самолет А-50, вероятно, в 2020 году участвовал в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне на Красной площади. Об этом свидетельствует имя его погибшего капитана — Вячеслав Левченко.

Как поясняет "Агентство", именно это имя называл диктор в 2020 году, когда самолет пролетал над Красной площадью. Тогда россияне очень гордились этим бортом.

Список ликвидированных членов экипажа российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сбили 14 января, а также об убитых россиянах на борту поврежденного воздушного командного пункта Ил-22М публиковали росСМИ. Информация об уничтоженных россиянах неполна и не имеет официального подтверждения.

Первым там числится Левченко В.В., подполковник, командир самолета А-50. С ним погиб штурман — Квасов М.А., майор и другие члены экипажа.

Отметим, аналитик Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, поделился своей теорией, как Воздушным силам Украины удалось сбить один из очень редких и ценных российских самолетов радиолокационного обнаружения А-50. Украинцы перехитрили россиян, устроив им хитрую ловушку.

Как писал "Телеграф", спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат сообщил, что утром 19 января в акватории Азовского моря снова был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.